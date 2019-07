Calciomercato Fiorentina, Lirola e Boateng più vicini, oggi altro incontro

La Fiorentina è in pressing sul Sassuolo per Lirola e Boateng. Oggi un altro incontro che potrebbe essere decisivo, le alternative

Nella mattinata di ieri nessun accordo raggiunto tra Sassuolo e Fiorentina per il trasferimento a Firenze di Lirola e Boateng. La distanza tra domanda e offerta non è stata colmata, ma Pradè e Carnevali si riaggiorneranno oggi per la possibile chiusura.

Non è un mistero che la priorità della Fiorentina di Commisso sia rinforzare la fascia destra, Lirola è il profilo ideale e al momento dal club viola filtra cauto ottimismo. Ma si lavora anche alle possibili alternative. In pole Kenny Lala classe ‘91 dello Strasburgo, in seconda battuta Danny Da Costa, dell’Eintracht Francoforte.