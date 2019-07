Calciomercato Fiorentina: occhi puntati su Benedetto e Tonali

La Fiorentina si muove sul mercato e avrebbe messo nel mirino un centrocampista e un attaccante: Benedetto e Tonali

La nuova Fiorentina di Rocco Commisso muove i primi passi sul mercato. In entrata, per il ruolo di attaccante piace tanto Benedetto del Boca Juniors, protagonista dell’ultima Copa Libertadores con un gol in finale.

A centrocampo, come informa Gianluca Di Marzio, occhi puntati su Sandro Tonali del Brescia, nel mirino dei top club italiani ma considerato ideale per il nuovo progetto della Fiorentina.