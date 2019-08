Calciomercato Fiorentina, offerti 18 milioni per un’ala dello Sporting Lisbona

Calciomercato Fiorentina, i viola non si fermano a Ribery: offerti 18 milioni di euro per un’ala dello Sporting Lisbona

La Fiorentina, dopo aver messo a segno il colpo Ribery, è ora in pressing per mettere le mani su Raphinha. L’ala dello Sporting Lisbona piace molto al club viola, che sta accelerando per chiudere la trattativa per il brasiliano.

L’offerta di Commisso nelle ultime ore è cresciuta: si è arrivati a 18 milioni di euro più bonus. Ad inizio della prossima settimana potrebbe arrivare l’intesa.