Calciomercato Fiorentina, Oudin: «La Viola mi ha mancato di rispetto»

L’esterno del Reims non ha digerito il mancato trasferimento alla Fiorentina. Ecco le sue parole a France Football

Oudin non ci sta, l’esterno del Reims non ha digerito il mancato trasferimento alla Fiorentina e spiega perché a France Football. «E’ la sera prima della chiusura del mercato e il mio agente mi porta i biglietti del treno per Parigi e quelli del volo fino a Milano. Poco dopo mi chiama e mi dice che la Fiorentina aveva bloccato il trasferimento perché la loro offerta ancora non era arrivata al Reims.

Iniziano ad insinuarsi i dubbi e capisco che la giornata poteva diventare lunga. Aspetto e aspetto ancora, non valeva la pena andare fino a Milano se non ero la loro priorità. Mi ha infastidito l’attesa e la mancanza di rispetto».