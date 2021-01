Calciomercato Fiorentina: possibile addio anticipato per Barreca, i violi starebbero pensando di interrompere il prestito

Secondo la Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore la Fiorentina deciderà se liberare Antonio Barreca visto il suo bassissimo utilizzo nel corso di questa prima parte di stagione.

Il giocatore è arrivato a Firenze in prestito dal Monaco la scorsa estate, ma non è riuscito a entrare in sintonia né con Iachini né con Prandelli.