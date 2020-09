Calciomercato Fiorentina, sogno Milik: il Napoli chiede Castrovilli

Calciomercato Fiorentina: i viola sognano Milik del Napoli, gli azzurri chiedono Castrovilli

La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante che possa integrarsi alla perfezione con il gioco di Ribery e Chiesa. E questo attaccante, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato individuato in Arek Milik. Il polacco è in uscita dal Napoli, ma non è ancora convinto su quale destinazione scegliere.

Nel caso in cui si mettesse in piedi una trattativa con la Fiorentina, De Laurentiis sarebbe pronto a chiedere come pedina di scambio Gaetano Castrovilli. In al caso, però, sarebbero i viola a chiedere un conguaglio economico agli azzurri vista l’età più giovane del centrocampista e soprattutto un contratto ben più lungo (2024).