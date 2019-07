Calciomercato Fiorentina, sondaggio per Berardi: tutti i dettagli

La Fiorentina non molla Lirola e negli ultimi giorni ha chiesto informazioni su Domenico Berardi. Ecco la risposta del Sassuolo

Domenico Berardi a Firenze? Al momento è solo una suggestione e probabilmente rimarrà tale, ma negli ultimi giorni – approfittando del canale aperto per Lirola, vicinissimo alla Fiorentina – Pradè ha chiesto informazioni al Sassuolo su Berardi. Secondo Violanews è un profilo approvato da Montella e dalla nuova proprietà Commisso.

L’unico ostacolo tra la Fiorentina e Berardi al momento è il prezzo altissimo di un Sassuolo che non è disposto a rinunciare a Berardi per meno di 40 milioni di euro. Una cifra inaccessibile per i viola al momento, considerando i tantissimi giocatori ancora da tagliare in rosa.