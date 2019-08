Calciomercato Fiorentina, trattativa a oltranza per un attaccante brasiliano

Fiorentina scatenata nell’ultima settimana di mercato. Oltre a Politano Pradè è in pressing su un attaccante brasiliano.

La dirigenza viola proverà a portarlo a Firenze entro la chiusura del mercato il 2 settembre, ma non sarà semplice. La Fiorentina è in pressing da giorni su Pedro, attaccante della Fluminense, Pradè è pronto all’accelerata decisiva.

Ora caldissime per la trattativa ad oltranza, per arrivare alla chiusura nelle prossime ore e organizzare viaggio, visite e firma nei tempi. Secondo Sky Sport si ragiona sulla base di un prestito di 3 milioni con diritto di riscatto a 15, obbligatorio in base alle presenze.