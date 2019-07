Calciomercato Fiorentina, Veretout: sorpasso decisivo della Roma?

Sorpassi e contro sorpassi tra Roma e Milan per Veretout. Il giocatore, in uscita dalla Fiorentina, avrebbe rifiutato il Lione

Sorpassi e contro sorpassi tra Roma e Milan negli ultimi giorni per Veretout. Ma ci sono novità importanti. Secondo Sky Sport, infatti, oggi a Trigoria è previsto un vertice probabilmente decisivo tra l’agente del centrocampista e la dirigenza della Roma che ha superato il Milan con un’offerta di 17 milioni più 2 di bonus.

La richiesta iniziale di 25 milioni della Fiorentina potrebbe scendere a 20, il compromesso è vicinissimo per arrivare alla chiusura definitiva dell’operazione. Veretout vuole rimanere in Italia e lo ha dimostrato respingendo un’offerta del Lione. Nessuna replica del Milan che ha provato a inserire Biglia come contropartita.