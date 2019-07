Calciomercato Fiorentina, Vitor Hugo a un passo dal Besiktas

Ci sono tutti gli ingredienti per arrivare alla chiusura: la volontà del giocatore e un’offerta importante del Besiktas. I dettagli

I media turchi non hanno dubbi: Vitor Hugo sarebbe ad un passo dal Besiktas, l’accordo potrebbe arrivare proprio nei prossimi giorni. Per il difensore brasiliano prestito oneroso da 500 mila euro con opzione per l’acquisto da 4,5 milioni. Intesa totale anche per il contratto di tre anni a un milione e mezzo a stagione.

Un’offerta presa seriamente in considerazione dalla dirigenza della Fiorentina che però è intenzionata ad alzare la cifra del prestito (almeno un milione di euro) oppure puntare sulla formula dell’obbligo per il riscatto.