Lapadula, pressing Frosinone: le ultime

Gianluca Lapadula può lasciare il Genoa dopo appena una stagione: l’attaccante è finito nel mirino del Frosinone

Si avvicina la chiusura della sessione estiva di mercato, club di Serie A per completare gli ultimi affari. Molto attivo il Frosinone, con la dirigenza gialloblu al lavoro per regalare a mister Moreno Longo almeno un altro rinforzo per l’attacco: spunta Gianluca Lapadula.

Secondo quanto riporta Sky Sport, i ciociari hanno avviato i contatti con il Genoa per parlare del classe 1990: su di lui anche Parma e Udinese, ma il Frosinone è pronto a superare la concorrenza. Possibili sviluppi nel corso delle prossime ore, con il centravanti che ha già vestito la casacca gialloblu nel 2013.