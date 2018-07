Calciomercato Frosinone, l’attaccante sardo è l’ideale per la lotta salvezza

Un calciomercato all’insegna di un unico grande obiettivo: la salvezza. Il Frosinone non si ferma più e dopo l’ufficialità di Paolo Ghiglione e Stipe Perica, gli occhi sono puntati su Marco Sau. Sei anni in pianta stabile nella rosa del Cagliari, l’attaccante è ora pronto per una nuova avventura. Dopo aver sfiorato la retrocessione la passata stagione, Sau potrebbe dare ai ciociari l’esperienza che serve per competere in Serie A, e i gialloblu garantirebbero al giocatore sardo il posto da titolare.

Un’annata vissuta tra alti e bassi per la punta nata in provincia di Nuoro. Solo due gol all’attivo, qualche infortunio e il rischio della retrocessione in serie B, evitata nelle ultime giornate. Per la prossima stagione, il nuovo tecnico dei rossoblu Rolando Maran sembra intenzionato a schierare con continuità la coppia Cerri (arrivato in prestito dalla Juventus) Pavoletti, e per questo la bandiera del Cagliari è stata messa alla porta. Con lui probabile anche la partenza del brasiliano Farias che piace a Fiorentina e Sassuolo.