Calciomercato Genoa: dalla Juve Stabia arriva Calò

Il Genoa ha chiuso per un altro rinforzo a centrocampo: dalla Juve Stabia, infatti, arriva il classe 1997 Giacomo Calò

Nuovo rinforzo per il Genoa di Andreazzoli. Come riporta Gianluca Di Marzio i rossoblù hanno chiuso la trattativa col centrocampista Giacomo Calò della Juve Stabia. Il giocatore, classe 1997, arriva in Liguria a titolo definitivo e firmerà un contratto con il Grifone della durata di 4 anni.

Il giocatore è cresciuto nelle giovanili di Triestina prima e poi della Sampdoria, con la quale peraltro non ha mai giocato in prima squadra.