L’agente di Andrea Favilli, Donato Di Campli, è intervenuto in un’intervista radiofonica per parlare del futuro del calciatore del Genoa

Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto quest’oggi l’agente di Andrea Favilli, Donato Di Campli, per parlare del futuro del suo assistito, ma anche di quello di Riccardo Orsolini del Bologna. Ecco cos’ha dichiarato nell’intervista radiofonica: «Favilli? Siamo convinti del suo valore, quando abbiamo scelto il Genoa nessuno conosceva Piatek e nessuno avrebbe scommesso sull’esplosione del polacco. Andrea non si muove da Genova e contro il Milan, vista la squalifica di Piatek, partirà titolare, Prandelli permettendo. Sono convinto che Favilli sarà il prossimo centravanti della Nazionale. Orsolini? Resterà al Bologna, la società punterà su di lui. Ci aspettavamo più continuità, poi nessuno può prevedere quello che accade. Koulibaly è stato emarginato da Velazquez, c’è chi capisce di calcio e chi invece no, infatti si è visto che fine ha fatto. Ora abbiamo parlato con la dirigenza dell’Udinese, andrà a giocare in Serie B. Alessandro Rossi? Abbiamo almeno otto proposte da valutare in Serie B».