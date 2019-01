Pezzella al Genoa, è ufficiale: convocato per il Milan

Calciomercato Genoa, ufficiale l’arrivo dall’Udinese di Giuseppe Pezzella: il difensore è stato convocato per la sfida con il Milan

Colpo di mercato in entrata per il Genoa di Enrico Preziosi. La compagine ligure ha raggiunto l’intesa con l’Udinese: è ufficiale l’acquisto del laterale mancino Giuseppe Pezzella, accordo in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore è stato già convocato dal tecnico rossoblu Cesare Prandelli per Genoa-Milan.

Ecco la nota ufficiale diramata dal club friulano: «Udinese Calcio ha infatti raggiunto con la società rossoblu un accordo per la cessione a titolo temporaneo con diritto di riscatto fino al 30 giugno 2019 del difensore napoletano».