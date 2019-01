Jandrei è del Genoa: il nuovo portiere arriva dalla Chapecoense

Calciomercato Genoa, ecco Jandrei dalla Chapecoense: il portiere atteso in Italia, ecco il suo saluto al club brasiliano

Cesare Prandelli ha un nuovo portiere per il suo Genoa: è fatta per Jandrei della Chapecoense. Seguito già in estate, il brasiliano è atteso in Italia nei prossimi giorni per unirsi al ritiro rossoblu. Attesa l’ufficialità, con il calciatore che ha salutato i suoi ex tifosi.

Ecco il messaggio pubblicato dall’estremo difensore su Instagram: «E’ arrivato il giorno di dirsi addio, il giorno in cui devo salutare la Chape. Sono stati due anni molto intensi, ho imparato molto qui e questo mi ha fatto crescere sia come persona che come atleta».