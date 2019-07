Calciomercato Genoa: Kranevitter obiettivo per il centrocampo

Il Genoa vuole mettere a segno un colpo per la mediana e starebbe pensando al centrocampista argentino Matias Kranevitter

Aurelio Andreazzoli è stato molto chiaro: al Genoa serve un colpo a centrocampo nel più breve tempo possibile. Gli uomini mercato del Grifone si sono messi in moto e stanno vagliando alcuni profili.

L’ultimo, in ordine temporale, è quello di Matias Kranevitter. Come riporta Tuttosport, i rossoblù starebbero infatti provando a portare in Serie A il classe 1993 argentino, attualmente in forza allo Zenit San Pietroburgo.