Genoa, il Milan chiede 10 milioni per Bertolacci

Il quotidiano sportivo nazionale Tuttosport riporta che Bertolacci viene valutato dal Milan 10 milioni di euro, cifra che il Genoa dovrà sborsare per ottenere l’intero cartellino

Siamo ormai alla fine del campionato di Serie A ed è tempo di verdetti e soprattutto di bilanci. Manca una sola partita e a parte l’interessante lotta per la salvezza e il quarto posto che vale l’accesso diretto alla prossima Champions League (che vede protagonista Inter e Lazio nello scontro diretto di domenica sera), ormai tutto è stato deciso.

L’edizione odierna del quotidiano nazionale ‘Tuttosport’ ha dedicato un articolo alla situazione di Andrea Bertolacci, centrocampista del Genoa che con la maglia del ‘Grifone’ è per la seconda volta rinato e tornato ai massimi livelli. Il calciatore originario di Roma, prodotto del settore giovanile giallorosso, è attualmente in prestito al Genoa (dopo aver vestito la maglia del club ligure già dal 2012 al 2015) dal Milan, detentore del suo cartellino. I rossoneri, che lo acquistarono dalla Roma (che a sua volta lo acquisì in maniera definitiva dalla società di Preziosi) per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, ora valuta il suo tesserato non meno di 10 milioni. Ora resta da vedere se la dirigenza del ‘Grifone’ ha intenzione quest’estate di far contento il mediano romano, più che soddisfatto di una sua eventuale permanenza in Liguria.