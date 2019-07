Calciomercato Genoa: occhi puntati sul gioiello dello United Odubeko

L’attaccante irlandese Odubeko, classe 2002, ha segnato 35 gol nell’ultima stagione: occhi del Genoa sul gioiellino

Il Genoa sogna ad occhi aperti. I rossoblù avrebbero messo nel mirino Mipo Odubeko, uno dei più promettenti prospetti, se non il più promettente talento dell’academy del Manchester United.

Attaccante classe 2002, nazionalità irlandese, 35 gol nelle giovanili nell’ultima stagione e un contratto scaduto il 30 giugno. I Red Devils hanno fatto di tutto per convincerlo a firmare il rinnovo, ma Odubeko ha rifiutato. Vuole un’altra avventura e il Genoa è in prima fila per accontentarlo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.