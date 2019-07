Calciomercato Genoa: per il centrocampo obiettivo un giovane colombiano

Il Genoa guarda anche in Sud America per rinforzare la propria mediana: l’obiettivo è il giovane Kevin Agudelo

Tanti nomi sono stati fatti per rinforzare il centrocampo del Genoa. L’ultimo in ordine cronologico porta in Sud America, precisamente in Colombia dove è nato il giovane Kevin Agudelo.

È lui l’ultimo obiettivo del Grifone. Centrocampista classe 1998, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, potrebbe arrivare al Grifone che avrebbe vinto la concorrenza con il Boca Junior. Agudelo nell’ultima stagione ha giocato 16 gare segnando anche due reti ed effettuando un assist.