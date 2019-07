Calciomercato Genoa: per il centrocampo occhi puntati su un ex Samp

Andreazzoli vuole un centrocampista e per questo motivo Enrico Preziosi sarebbe volato a Mosca per trattare con lo Spartak

Aurelio Andreazzoli ha chiesto a gran voce un centrocampista per il suo Genoa ed Enrico Preziosi in prima persona si sarebbe mosso per accontentarlo.

Secondo quanto riporta oggi Repubblica, infatti, due giorni fa il numero uno del club rossoblù è stato a Mosca per trattare con lo Spartak il centrocampista Fernando, visto in Italia con la maglia della Sampdoria. Non si conosce ancora lo stato della trattativa ma Fernando è da inserire negli obiettivi di mercato del Grifone.