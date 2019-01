Genoa senza freni: preso Radovanovic dal Chievo, visite mediche pure per i giovani Zennaro e Basit, mentre ci sarebbe l’accordo col Bordeaux per il danese Lerager

Genoa letteralmente scatenato in queste ore: sarebbe praticamente fatta con il Chievo per l’acquisto di Ivan Radovanovic. Il centrocampista è già a Genova adesso per le visite mediche di rito, mentre ai clivensi andranno circa 4 milioni di euro. Non è finita però, perché insieme a quello del giocatore serbo sarebbe imminente anche l’arrivo di Lukas Lerager, giocatore attualmente in forza al Bordeaux: i rossoblu per il danese avrebbero raggiunto un accordo da circa 7 milioni di euro, suggeriscono le ultime indiscrezioni di più fonti. Sul giocatore negli ultimi giorni si era concentrato soprattutto l’interesse dell’Atalanta, ma alla fine sarebbe stato proprio il Grifone a spuntarla con l’offerta giusta.

Nel frattempo a Genova, insieme a Radovanovic, stanno svolgendo in queste ore le visite mediche anche altri due acquisti: il difensore classe 2000 Mattia Zennaro, prelevato dal Venezia, ed il centrocampista ghanese classe 1999 Abdallah Basit, acquistato dall’Arezzo. Entrambi i giovani dovrebbero comunque rimanere in prestito nei rispettivi club di provenienenza fino al termine della stagione.