Calciomercato Genoa: Sandro in uscita ma mancano le offerte

Il Genoa starebbe cercando di piazzare gli esuberi sul mercato e tra questi compare anche il centrocampista Sandro

La rosa da consegnare ad Andreazzoli per l’inizio del campionato dovrà essere sfoltita. Tanti i nomi in esubero e tra questi compare anche il centrocampista Sandro. L’ex Tottenham non è partito con il resto della truppa per il ritiro austriaco di Neustift, restando in Liguria ad allenarsi in privato.

Inevitabile per lui guardarsi adesso attorno alla ricerca di una nuova squadra disposta a scommettere ancora su di lui. Il vero problema è che ad oggi di offerte concrete Sandro non pare averne ancora ricevute.