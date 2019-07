Calciomercato Genoa: tutto fatto per l’arrivo di Amione

Il Genoa ha praticamente chiuso per l’arrivo di Bruno Amione dal Belgrano: il difensore argentino sarà presto a Genova

Nuovo colpo in entrata per il Genoa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Grifone ha chiuso con il Belgrano per l’arrivo del difensore argentino Bruno Amione. La trattativa si è conclusa sulla base di 4,5 milioni di euro.

Occhi puntati, inoltre, su Roque Mesa centrocampista classe 1989 del Siviglia, con i contatti fra le due società sono stati già avviati e un affare impostato sulla base di un prestito con diritto di riscatto.