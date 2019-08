Calciomercato Genoa: ufficiale la cessione di Candela al Trapani

Il Genoa ha ufficializzato il prestito secco del giovane difensore Antonio Candela al Trapani. Il comunicato della società

Operazione di mercato in uscita per il Genoa. Il Grifone ha mandato in prestito al Trapani il difensore Antonio Candela. Il giocatore, reduce dal Campionato Mondiale Under 20, nella scorsa stagione era stato prelevato dallo Spezia, società con la quale aveva fatto il suo esordio in Serie B.

Questo il comunicato del Club siciliano:

«La Società Trapani Calcio comunica di avere perfezionato l’ingaggio di Antonio Candela, difensore, proveniente dal Genoa, che approda in granata con la formula del prestito. Difensore, classe 2000, Antonio Candela ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile dello Spezia, squadra della città in cui è nato e cresciuto, facendosi subito notare per il suo talento, tanto da esordire in Prima Squadra a soli 17 anni»