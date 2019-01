Mancini, summit Roma-Atalanta dopo la sfida

Calciomercato Roma, vertice con l’Atalanta dopo la sfida per Gianluca Mancini: il centrale è nel mirino di Monchi

Si sta giocando in questi minuti allo stadio Atleti Azzurri di Bergamo la sfida Atalanta-Roma, valida per la seconda giornata del girone di ritorno. Dopo il match si parlerà di mercato, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport: da scrivere il futuro di Gianluca Mancini.

Il centrale difensivo è un pallino della dirigenza giallorossa, con il direttore sportivo Monchi al lavoro per bloccarlo in vista della prossima stagione. La Roma è nettamente in vantaggio rispetto alla concorrenza e, dopo la sfida in corso al Comunale, si cercherà l’intesa definitiva.