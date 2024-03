Hojbjerg cambia agente e strizza l’occhio all’Italia

Pierre-Emile Hojbjerg dovrebbe lasciare il Tottenham in estate: il centrocampista intanto cambia agente e si affida ad un’agenzia italiana

Pierre-Emile Hojbjerg dovrebbe lasciare il Tottenham in estate. Come riportato da Fabrizio Romano, il calciatore andrà in scadenza il prossimo anno e gli Spurs, per non perderlo a parametro zero, hanno deciso di favorirne l’uscita nella prossima finestra di calciomercato.

Intanto il danese, che piace alla Juve, ha deciso di cambiare agente e si è affidato all’agenzia italiana USG, che si è messa subito al lavoro per cercargli una nuova destinazione.