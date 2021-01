Calciomercato, Transfermarkt ha pubblicato la lista dei dieci giocatori che nel 2020 hanno perso gran parte del proprio valore di mercato

Il portale Transfermarkt ha pubblicato la lista dei dieci giocatori che nel 2020 hanno perso gran parte del proprio valore in sede di calciomercato. Nell’elenco figura l’interista Eriksen e Kepa, obiettivo del Milan qualora non si trovasse un accordo per il rinnovo di Donnarumma.