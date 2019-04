Calciomercato, il Lione molla Koundé: le italiane alla finestra

Il Lione si tira fuori dalla corsa per Koundé, troppo alta la richiesta del Bordeaux di 20-25 milioni: un’avversaria in meno per le italiane

Occhi sul futuro, occhi su Jules Koundé, 20enne difensore del Bordeaux che ha destato l’interesse di diversi club. I francesi hanno fatto il prezzo: si partirà da 20-25 milioni. Sul giocatore ci sono Siviglia, Atletico Madrid, Inter, Milan, Lazio e Roma. Insieme a loro c’era anche il Lione, che sembra però essersi tirato fuori a causa dell’elevato prezzo del cartellino. Una pretendente in meno dunque per queste squadre, che in estate potranno scatenare una vera e propria asta.