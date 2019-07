Calciomercato Inter, agente Borja Valero: «Ha già scelto il suo futuro»

Il centrocampista spagnolo ha deciso che il suo imminente futuro sarà con la maglia dei nerazzurri. Le parole dell’agente di Borja Valero

Borja Valero ha in mente solo l’Inter. Il centrocampista spagnolo nei giorni scorsi era stato accostato insistentemente alla Fiorentina dove sarebbe potuto tornare a distanza di due stagioni.

Le parole dell’agente di Borja Valero, Alejandro Camano, a Radio KissKiss Napoli fanno luce sul futuro del suo assistito: «Quella viola è la squadra del cuore per Borja e Firenze è la città che l’ha adottato, però ha ancora un anno di contratto con l’Inter, che ha speso tanto per il suo acquisto e per l’ingaggio e quindi, in questo momento, non credo che abbiamo alcuna possibilità di andare via»