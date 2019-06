Calciomercato Inter: Ausilio a Cesena per Inghilterra-Francia, ecco i nomi sul taccuino

Piero Ausilio è stato visto a Cesena ieri sera per assistere a Inghilterra-Francia: ecco i nomi sul taccuino del ds nerazzurro

Ospite d’eccezione ieri sera a Cesena per Inghilterra-Francia. Il d.s. nerazzurro ha seguito con attenzione la partita tra le due squadre all’Europeo Under-21. Sul taccuino di Ausilio in particolare due nomi: Ryan Sessegnon, esterno mancino del Fulham, e Lucas Tousart, centrocampista del Lione.

Come spiega Tuttosport, Sessegnon non ha alcuna intenzione di rimanere a Craven Cottage. In Inghilterra sono sicuri che la sua volontà sia quella di andare al Tottenham, ma l’interessamento pure di Liverpool, United e Psg dimostra come la partita sia apertissima. Una partita in cui può inserirsi anche l’Inter che sta seriamente pensando al dopo Perisic. Interessa molto anche Tousart, tuttofare del Lione che chiede però tra i 35 e 40 milioni.