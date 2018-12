Nella sfida di ieri tra Sassuolo e Udinese, alcuni osservatori dell’Inter scrutavano le prestazioni di Barbosa e De Paul

L’Inter è attualmente una delle squadre più attive nel mercato italiano. L’arrivo di Marotta sta infatti agitando le acque del calciomercato e tanti sono i nomi che continuano ad esser accostati al club nerazzurro. Su questa scia, è notizia di oggi che ieri pomeriggio al Mapei Stadium, in occasione di Sassuolo-Udinese, erano presenti alcuni osservatori dell’Inter. Motivo? Il club nerazzurro sarebbe infatti sulle tracce di due calciatori delle due squadre. Parliamo di Marlon Santos da Silva Barbosa, difensore brasiliano del Sassuolo, e Rodrigo De Paul, trequartista dell’Udinese. Gli osservatori presenti cercavano di scrutare con attenzione le loro prestazioni in vista di un interessamento per gennaio.