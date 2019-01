L’Inter vuole il ritorno di Benassi, l’affare si fa in estate?

La notizia è stata battuta dall’edizione odierna di Tuttosport: l’Inter vuole Benassi dalla Fiorentina, in cambio Karamoh ai viola?

Cavalli di ritorno. L’Inter sta pensando seriamente di riprovare a portare Marco Benassi nel club dove è cresciuto. In cambio, alla Fiorentina, andrebbe Yann Karamoh, attualmente in prestito al Bordeaux. Il centrocampista Benassi è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter tuttavia, dopo sole sei presenze nel massimo campionato italiano di Serie A, venne ceduto in comproprietà dall’Inter al Torino. I granata, successivamente, riscattarono la seconda metà del cartellino e poi cedettero Benassi alla Fiorentina nell’estate del 2017.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter sta pensando seriamente di riportarlo a Milano. Il centrocampista si sposerebbe alla perfezione con la linea ‘verde’ e italiana voluta dalla dirigenza, ma l’affare non è certamente così semplice. Per convincere i viola alla cessione del cartellino l’Inter è pronta a offrire Yann Karamoh in cambio. Tuttavia l’esterno è attualmente in prestito annuale al Bordeaux, ragion per cui appare quasi impossibile uno scambio del genere nella sessione di calciomercato di gennaio per via dei contratti da rispettare. Ma, in vista dell’estate 2019, il nome di Benassi sembra sempre più un’opzione credibile per il futuro dell’Inter. Chi vivrà, vedrà…