Sospiro di sollievo per i tifosi dell’Inter, Marcelo Brozovic continuerà la sua avventura nerazzurra: smentito l’interesse del Real Madrid

Dopo la querelle legata a Luka Modric, i rapporti tra Inter e Real Madrid sono di alta tensione. Ma nonostante ciò nelle ultime ore in Croazia si è parlato di un possibile affare sull’asse Milano-Madrid, con i blancos interessati a Marcelo Brozovic per rinforzare il centrocampo…

Ma sono giunte già immediate smentite sulla possibile trattativa: come riportato dai colleghi croati del Vecernij List, fonti dei due club hanno sottolineato che si tratta di una notizia non vera. Un sospiro di sollievo per i tifosi del Biscione, Epic Brozo continua la sua avventura a Milano…