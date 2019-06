Calciomercato Inter, in sede c’è Capozucca: le trattative con il Genoa

Calciomercato Inter, in sede nel pomeriggio Capozucca: le trattative in corso tra il Genoa ed i nerazzurri

Il mercato dell’Inter non si ferma mai. E così, con Dzeko e Barella obiettivi sempre più concreti, oggi nella sede dei nerazzurri si è presentato anche Stefano Capozucca. In una delle sue prime uscite da dirigente del Genoa di Preziosi.

Tanti i discorsi aperti tra nerazzuri e rossoblù. E altrettanti che potrebbero aprirsi a breve. A partire da quello relativo a Pinamonti: il giovanissimo attaccante, in mostra al recente Mondiale Under 20, piace eccome al Grifone. E allora è lecito pensare che le trattative in corso abbiano toccato anche sulalla volontà dei liguri di vestirlo di rossoblù nella prossima stagione.