Calciomercato Inter, chiuso un colpo per l’estate 2022

Il portiere dell’Ajax Andrè Onana avrebbe raggiunto l’accordo con l’Inter e firmato il pre contratto con il club nerazzurro

L’Inter, in attesa di capire quale futuro attenderà Romelu Lukaku e che tipo di mercato potrà fare in questa sessione, ha già chiuso un colpo per la stagione 2022/23.

Secondo France Football, infatti, André Onana avrebbe già firmato un pre contratto con i nerazzurri. Il portiere camerunense, in scadenza di contratto nel giugno 2022 con l’Ajax, arriverebbe a Milano a parametro zero, e raccoglierebbe di fatto l’eredità di Samir Handanovic.

