Salutato Joao Cancelo, l’Inter pensa a Davide Zappacosta per la fascia destra: ecco il commento del terzino sulle voci di mercato

Radja Nainggolan è ad un passo dal vestire la casacca nerazzurra, ma il mercato dell’Inter non terminerà qui. La dirigenza meneghina è al lavoro per consegnare a mister Luciano Spalletti rinforzi di valore per il pacchetto arretrato e per la fascia destra spunta il profilo di Davide Zappacosta, attualmente in forza al Chelsea. Sbarcato a Londra dodici mesi fa per 25 milioni di euro, l’ex Torino non ha chiuso le porte ad un possibile trasferimento in nerazzurro…

Presente a New York per una gara di beneficenza organizzata da Nash, star della Nba, Davide Zappacosta ha commentato così: «Voglio fare una grande stagione, a prescindere da dove giocherò il mio obiettivo è quello di dare sempre il massimo». Sull’ipotesi Inter il laterale difensivo ha risposto così ai microfoni di Sky Sport: «Non ne so nulla, sono soltanto voci. Certo, quando un club è interessato a te fa sempre piacere – sottolinea l’esterno difensivo – ma io sono un calciatore di proprietà del Chelsea e ora penso solamente al Chelsea».

