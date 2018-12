Il ds dell’Udinese, Daniele Pradè, ha parlato prima del match di San Siro per parlare di un possibile interessamento dell’Inter per De Paul

L’attaccante dell’Udinese, Rodrigo De Paul, sta portando avanti una prima parte di stagione davvero esaltante. In 16 partite l’ala sinistra friulana ha già segnato 6 reti e 3 assist. Un ruolino di marcia incredibile che non è passato inosservato. Nelle ultime settimane si è perciò parlato di un possibile interessamento dell’Inter nei confronti dell’argentino, un interessamento che però non viene confermato dal direttore sportivo dell’Udinese, Daniele Pradè. Nel pre-partita di Inter–Udinese di questa sera, il ds friulano ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: «De Paul è un giocatore forte, ma non ci sono stati contatti con l’Inter. De Paul è un calciatore forte, deve dimostrare di dare l’anima ed essere trascinatore e leader, poi per lui sicuramente si apriranno strade importanti».