Calciomercato Inter: due club su Puscas, ecco la richiesta dell’Inter

Calciomercato Inter: due club esteri sono interessati a George Puscas, ecco la richiesta dell’Inter per l’attaccante romeno

Non solo in entrata. Il mercato degli attaccanti nerazzurri si accende anche in uscita e, oltre al solito caso Icardi, un altro centravanti ha ricevuto offerte da alcuni club. Stiamo parlando di George Puscas, al centro di un forte interessamento da parte di Birmingham e Saint Etienne.

Secondo Fcinternews, gli inglesi hanno offerto 7 milioni di euro ma la possibilità di andare in Championship non convince del tutto la punta romena che ha preso tempo insieme ai suoi agenti. In queste ore è arrivato anche l’interesse del Saint Etienne che prospetterebbe al ragazzo la possibilità di un palcoscenico come la Ligue 1. Dall’Italia finora tanti sondaggi ma nessuna offerta ufficiale. L’Inter vorrebbe incassare una cifra tra gli 8 e i 10 milioni.