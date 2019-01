Zapata per l’Inter: Lautaro Martinez possibile contropartita

Calciomercato Inter, idea Duvan Zapata per l’attacco: affare con l’Atalanta, può rientrare anche Lautaro Martinez

Protagonista di una prima parte di stagione di altissimo livello, Duvan Zapata ha attirato l’interesse dei top club. E sulle sue tracce c’è anche l’Inter, secondo quanto riporta Sport Mediaset: il centravanti dell’Atalanta è visto come alter ego o sostituto, in caso di non rinnovo, di capitan Mauro Icardi.

Alla Dea per un’operazione da 26 milioni di euro, l’ex Estudiantes gradirebbe molto il trasferimento a Milano e non è da escludere l’inserimento nell’operazione del numero 10 Lautaro Martinez, il Torino fa gola alla dirigenza bergamasca e a Gasperini.