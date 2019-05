Il difensore dell’Atletico Madrid, Godin, è sempre più vicino all’Inter: l’uruguaiano ha annunciato il suo addio a fine stagione

Godin ha salutato l’Atletico Madrid in conferenza stampa. Il difensore di colchoneros ha annunciato che andrà via a fine stagione e che queste saranno le sue ultime due partite. L’Inter è ora sempre più vicina al primo colpo di mercato: «Mi sento un po’ nervoso, molto più di quando affronto una partita. Voglio ringraziare tutto l’Atletico Madrid: compagni di squadra, fisioterapisti, staff tecnico, leggende, famiglia e dirigenti. Questi sono i miei ultimi giorni coi colchoneros, le mie ultime due partite. Volevo comunicarvelo io, in prima persona, perché sono un tifoso in più di questa squadra e perché rispetto questa maglia. L’Atletico per me non è stato solo un club, ma una famiglia, una forma di vivere la vita. Non avrei immaginato di vivere un momento come questo».

«Il mio addio? Mi sono riunito tante volte col club per parlare del rinnovo, ma com’è evidente non abbiamo trovato un accordo. Si chiude l’avventura più bella della mia carriera e della mia vita. Sono orgoglioso di essere nella storia dell’Atletico Madrid e voglio ringraziare tutti ancora una volta».

«Salutare l’Atletico mi fa tanto male, ma me ne vado a testa alta, consapevole di aver dato tutto con questa maglia. In passato ho ricevuto delle offerte, ma sono rimasto perché lo volevo e non me ne pento certo oggi. Rispetto questo club e le sue decisioni, gli auguro di continuare a crescere, lottare e vincere titoli. La mia prossima destinazione? I cambiamenti ti fanno migliorare e crescere, non mi pento di niente. Sosterrò l’Atletico ovunque andrò».

«Tantissime persone mi hanno detto di restare qui, persino la mia famiglia. Prendo sempre ogni decisione insieme ai miei cari e ai miei amici, c’è un confronto continuo. Le decisioni sono dure, però fanno parte della vita».