Calciomercato Inter: Götze idea concreta per il 2020, i dettagli

L’Inter avrebbe contattato il Borussia Dortmund per Mario Götze: il tedesco potrebbe arrivare a parametro zero nel 2020

Marotta e Ausilio si sono già proiettati al mercato 2020 dopo aver chiuso quello estivo con i botti Sanchez e Biraghi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Mario Götze, in scadenza il prossimo anno.

Secondo quanto riportato dalla Rosea, ci sarebbero stati dei contatti con il Borussia Dortmund proprietario del cartellino. Götze non è uno dei titolari inamovibili del tecnico Favre: in stagione ha finora collezionato appena due presenze da subentrato per un totale di 23 minuti tra Bundesliga e Coppa di Germania.