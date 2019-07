Calciomercato Inter, grana attaccante: i nerazzurri hanno un “piano B”

Calciomercato Inter, grana attaccante: Lukaku e Dzeko tardano ad arrivare, i nerazzurri hanno un “piano B”

Giornate di lunga attesa, sul fronte mercato, per l’Inter. Con Conte che, alla vigilia della partenza della tournée in Asia, si ritrova senza Dzeko né Lukaku. Tanto da dover convocare in extremis Puscas per il viaggio intercontinentale.

E così, secondo Il Corriere dello Sport, Ausilio e Marotta stanno valutando una pista alternativa. Quella che porterebbe al colombiano Duvan Zapata dell’Atalanta.