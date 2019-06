Calciomercato Inter, l’ultima idea è Sensi: lanciata la sfida al Milan

Calciomercato Inter, l’ultima idea per il centrocampo è Sensi: lanciata la sfida al Milan per arrivare al playmaker

Non c’è soltanto il Milan su Stefano Sensi. Per il centrocampista del Sassuolo, infatti, è pronto a scatenarsi un derby di mercato in salsa milanese. L’Inter, secondo quanto riportato da Sky Sport, negli ultimi giorni si sarebbe infatti messa sulle tracce del giocatore.

Il profilo piacerebbe molto a Conte e gli uomini di mercato nerazzurri avrebbero già incontrato l’entourage del giocatore. Sfruttando anche l’impasse sulla sponda rossonera, dove si registra il crescente interesse per Veretout nella stessa zona del campo.