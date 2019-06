Calciomercato Inter: idee Lazzari e Marusic per la fascia destra

L’Inter vuole regalare un rinforzo a Conte sulla fascia destra e oltre ai soliti Chiesa e Florenzi sono spuntate altre due idee

Non solo Chiesa o Florenzi. L’Inter vuole mettere a segno un colpo per la fascia destra ed ha aperto un vero e proprio casting per individuare il profilo giusto. Da Danilo a Darmian, passando per Florenzi e Chiesa (adattato), più i nomi che Tuttosport aggiunge nell’edizione odierna: Manuel Lazzari della Spal e Adam Marusic della Lazio quelli che piacciono di più.

Lazzari costa 20 milioni e su di lui ci sono sia Napoli che Atalanta. Complicata anche la pista che porta a Marusic vista la difficoltà di trattare con Lotito. Da tenere d’occhio anche il futuro di Stefan Lainer, nazionale austriaco del Salisburgo, valutato intorno ai 15 milioni e Mario Fernandes della Cska Mosca, ma il suo prezzo è superiore ai 25 milioni