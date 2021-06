Inter Eriksen, ecco quale sarà il suo ruolo e cosa ne pensa Inzaghi. Il futuro

Eriksen dovrebbe avere un ruolo importante nella nuova Inter di Simone Inzaghi: al momento da escludere l’addio

L’Inter ha fatto la sua scelta su Christian Eriksen. Con l’avallo del nuovo tecnico Simone Inzaghi. Stando a Sky Sport, il fantasista danese sarebbe destinato alla riconferma nell’undici dei campioni d’Italia per la prossima stagione.

La dirigenza nerazzurra avrebbe assolutamente intenzione di puntare sull’ex Tottenham, dopo la grande seconda parte di stagione con Conte in panchina nel campionato da poco concluso. Lo scorso gennaio Eriksen era ad un passo dalla partenza, mentre al momento ci sarebbero zero chance per un addio. Non ci sono voci su un’eventuale partenza del giocatore, con Inzaghi che ha espresso il suo gradimento per il classe ’92. Eriksen, così, potrebbe avere un ruolo importante nella nuova gestione dell’Inter dopo il cambio alla guida tecnica.