Calciomercato Inter: ecco il regalo che si aspetta Inzaghi

L’Inter vola in campionato e punta a bissare lo scudetto della scorsa stagione. Le strategie sul mercato della dirigenza campione d’Italia

L’Inter vola in vetta alla classifica dopo il successo di misura contro il Torino a Sa Siro che ha chiuso in bellezza un 2021 da urlo per i campioni d’Italia. Settima Vittoria consecutiva in Serie A per gli uomini di Simone Inzaghi che conservano 4 punti di vantaggio sui cugini del Milan e 7 sul Napoli dell’ex Spalletti. Complicato intervenire perciò a gennaio sull’attuale rosa del tecnico piacentino che ha dimostrato di essere la più completa e ricca del campionato.

L’Ad area sport Marotta lo ha ribadito a più riprese: difficilmente ci stanno operazioni nel mercato invernale, con la dirigenza di Viale della Liberazione attenta comunque a fruttare le possibili occasioni che potrebbero presentarsi nelle prossime settimane. Una di queste è stata colta al balzo dall’Inter che ha praticamente chiuso l’ingaggio di Onana tra i pali: firma prevista tra gennaio e febbraio, con l’attuale portiere camerunense in scadenza con l’Ajax che sbarcherà a Milano la prossima estate.

Nuovo assalto a Nandez: gli obiettivi tra gennaio e giugno

Per gennaio invece Marotta e Ausilio – che hanno rimesso in sicurezza il bilancio del club di Zhang – potrebbero riprovare l’assalto a Nandez, sfruttando la smobilitazione in seno al Cagliari. Tutto dipende però da una possibile uscita a centrocampo (Vecino?) e dalle pretese del patron sardo Giulini che continua a valutare almeno 20 milioni di euro il nazionale uruguaiano. I nerazzurri proverebbe nuovamente a mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto e consegnare così un giallo prezioso a centrocampo ad Inzaghi, vista la duttilità di Nandez che piace molto al mister ex Lazio.

La pista che porta invece a Kostic dell’Eintracht Francoforte è più un’idea concreta per giugno, soprattutto se dovesse consumarsi il divorzio a sinistra con Perisic con il mancato rinnovo del croato, in scadenza attualmente a infine stagione. Tutto rimandato sempre alla prossima estate per colpo in attacco, con la linea dirigenziale che resta chiara: profilo italiano, giovane e di prospettiva. Scamacca, Raspadori e Lucca i tre indiziati al momento in questo scenario, senza dimenticare in casa Sassuolo anche il nome di Frattesi per la mediana. L’ex Monza ricorda per caratteristiche Barella e insieme a Ricci dell’Empoli è seguito da tempo con attenzione da Ausilio. Un occhio alle opportunità di gennaio, tracciando il percorso per giugno: l’Inter lavora a 360 gradi sul mercato, il periodo difficile sembra ormai alle spalle dopo un’estate tormentata.