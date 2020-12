De Paul continua ad essere nel mirino di Inter e Juventus sul mercato. L’Udinese valuta il centrocampista argentino almeno 35 milioni

Juventus e Inter continuano a seguire con molta attenzione Rodrigo De Paul, già la scorsa estate vicino all’addio dell’Udinese. Nell’ultima sessione di mercato non si è concretizzato l’assalto del Leeds, con le due italiane che sono tornate così alla carica per il nazionale argentino.

L’Udinese però non fa sconti e chiede sempre almeno 35 milioni di euro per il suo gioiello. Cifra che in questo momento – riporta la testata Todofichajes.com – solo l’Inter avrebbe la possibilità di mettere sul piatto a gennaio, con il club di Suning che sarebbe così passato in vantaggio sulla Juve nella corsa al centrocampista classe ’94.