L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez sta convincendo sempre di più: la dirigenza nerazzurra ha pronto il rinnovo

Lautaro Martinez sarà il futuro dell’Inter. Le sue continue ottime prestazioni stanno facendo sempre più pensare la dirigenza nerazzurra. Pagato 22 milioni di euro (più 3 di bonus), l’ex attaccante del Racing di Avellaneda ha firmato con l’Inter un contratto di 5 anni, fino al 2023, con un ingaggio di 1.5 milioni a stagione, ed una clausola rescissoria da 111 milioni, uno in più di Icardi.

Lautaro non solo non ha deluso ma sta diventando una pedina più importante quasi di Icardi stesso. È per tale motivo che i nerazzurri vorrebbero allungargli il contratto, ritoccare verso l’alto l’ingaggio e modificare (se non togliere) la clausola. Attualmente non è previsto nessun incontro sull’agenda. Ma a fine stagione se ne riparlerà per blindarlo definitivamente.