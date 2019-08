Calciomercato Inter, non solo Sanchez: Marotta ha un altro obiettivo cileno per rinforzare il centrocampo di Conte

Marotta lavora, in questi ultimi giorni di mercato, per un’Inter sempre più cilena. E, in questo caso, non c’entra soltanto il sempre più probabile arrivo di Sanchez dal Manchester United.

Secondo La Repubblica, infatti, il club nerazzurro è tornato alla carica per Vidal, sul quale sonda la pista a fari spenti per convincere il Barcellona ad un prestito gratuito. Scenario complicato, ma possibile in caso di permanenza in Catalogna da parte di Rakitic.